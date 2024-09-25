الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عناصر "كشافة الرسالة الإسلامية" أثناء إغاثتهم مواطنين

استهدف الطّيران الحربي الإسرائيلي عناصر الدفاع المدني في "كشافة الرّسالة الإسلاميّة"، في بلدة برج الشمالي، أثناء إغاثتهم مواطنين استُهدفت منازلهم بغارة على البلدة، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

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