أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "المجلس الوزاري المصغر سيعقد الليلة في قبو محصن داخل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب"، لافتةً الى أن "نتانياهو يقرر عقد مشاورات أمنية ضيقة قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر".

كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت": المجلس الوزاري المصغر سيعقد الليلة في قبو محصن داخل مقر وزارة الدفاع بتل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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