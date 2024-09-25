الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على نحو 60 هدفًا لركن الاستخبارات في "حزب الله" في لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، بأنّ "طائرات حربيّة للجيش، أغارت بتوجيه من هيئة الاستخبارات، على نحو 60 هدفًا لركن الاستخبارات في "​حزب الله​" في لبنان"، وادّعى أنّ "خلال الغارات، تمّ تدمير وسائل جمع معلومات ومقرّات قيادة وبنى إضافيّة يستخدمها الحزب، لبلورة صورة الاستخبارات".

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