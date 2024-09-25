حزب الله: قصفنا مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3 ومستعمرة كريات ‏موتسكين بصواريخ فادي 1

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 للمرة الثانية مستعمرة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1".

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.‏