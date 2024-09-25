الجيش الإسرائيلي: قرار بتجنيد لواءي احتياط للقيام بمهام عملياتية في جبهة لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "قرار بتجنيد لواءي احتياط للقيام بمهام عملياتية في جبهة لبنان"، زاعماً أن "تجنيد اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله وحماية مواطني إسرائيل". كذلك زعم الجيش الإسرائيلي، أن "تجنيد اللواءين سيسمح بتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم

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