شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى: النقابة تجدد الدعوات للتحرك بأشكال مختلفة أمام جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين خلال كلمته بمؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، لكشف وقائع التحريض الرسمى الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى من قبل مسئولون بالكيان الصهيونى أن اليوم نبعث عدة رسائل الأولى رسالة تضأمنية مع ضحايا الاحتلال سواء فى فلسطين أو لبنان والرسالة الثانية هى كشف وقائع موثقة لتصريحات مسئولى الكيان الصهيونى، حرضوا، ومازالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطينى، وذلك ردا على محاولاتهم بأن يرجعوا أفعالهم الاجرامية إلى ما حدث فى السابع من أكتوبر 2023 ولكنهم يحرضون منذ سنوات على جرائم إبادة جماعية للفلسطينيين، حيث تكشف نقابة الصحفيين هذه الوقائع الموثقة بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي.

وأضاف "البلشى" أن النقابة تجدد الدعوات بضرورة التحرك بأشكال مختلفة سواء فى الاتجاه القانونى أو الشعبى ونطالب بفتح باب التبرع من أجل ضحايا الكيان الصهيونى سواء فى فلسطين أو لبنان.

وبدأ المؤتمر بطلب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء فى فلسطين ولبنان وتعلن نقابة الصحفيين خلال المؤتمر لكل العالم عن حملة لإدراج هذا الملف ضمن ملاحقات قادة الاحتلال الصهيونى فى المحاكم الدولية.



ويقدم تقرير رصد تصريحات مسئولى الكيان الصهيونى المحرضة على الشعب الفلسطينى محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات.