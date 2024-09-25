شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر الصحفيين لكشف وقائع تحريض إسرائيل ضد فلسطين بدقيقة حدادا على الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين ، لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني حرضوا، ومازالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، حيث تكشف نقابة الصحفيين هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسئولي الكيان الصهيوني، بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولى.

وبدأ المؤتمر بطلب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء فى فلسطين ولبنان وتعلن نقابة الصحفيين خلال المؤتمر لكل العالم عن حملة لإدراج هذا الملف ضمن ملاحقات قادة الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية.



ويتحدث خلال المؤتمر، الذي يعقد ضمن فعاليات افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب، نقيب الصحفيين خالد البلشي، وناجي الناجي المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، وناصر أمين المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيد شعبان أمين عام اتحاد المحامين العرب دولة المقر، وهند الضاوي الكاتبة الصحفية المتخصصة في القضايا الإقليمية والدولية، ويقدم تقرير رصد تصريحات مسئولي الكيان الصهيوني المحرضة على الشعب الفلسطيني محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات.