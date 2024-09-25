شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى يزور مقر مؤسسة صناع الحياة لبحث مجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقر الرئيسي لمؤسسة صناع الحياة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات التنموية لخدمة المجتمع المصري، ترأس الوفد السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، ورافقها حاتم متولي، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب الفني للتحالف.

كان في استقبال الوفد اللواء أركان حرب محسن النعماني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، والمهندس أحمد موسى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ونائبه حامد إبراهيم، بالإضافة إلى أعضاء من الجهاز التنفيذي للمؤسسة.

تم خلال الزيارة مناقشة مجالات عمل مؤسسة صناع الحياة والمشروعات التنموية التي تنفذها حاليًا، بالإضافة إلى استراتيجيات التطوع داخل المؤسسة وآليات نظام إدارة الحالة، الذي يعد إحدى الأدوات الهامة في متابعة الحالات المستفيدة من برامج المؤسسة.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بمجهودات مؤسسة صناع الحياة في إثراء العمل التطوعي، مشيرةً إلى دورها البارز في تعزيز روح العطاء بين المتطوعين ودفع عجلة النمو والتنمية المجتمعية من خلال مشروعاتها المستدامة وجهودها المتواصلة لتحقيق النماء.

وخلال الزيارة، تم عرض بث مباشر لمجموعة من الأنشطة التي تجري على الأرض في عدد من المحافظات، بما في ذلك قنا، أسوان، الإسماعيلية، القليوبية، وشمال سيناء، حيث عكست هذه الأنشطة مدى تفاعل المؤسسة مع احتياجات المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات التنموية في مصر، بهدف تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.