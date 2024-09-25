أب يحتجز ابنته ويعذبها في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط أب بتهمة احتجاز ابنته وتعذيبها بدائرة مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا من مركز شرطة فرشوط يفيد ورود بلاغ بقيام أب باحتجاز ابنته وتعذيبها بدائرة مركز فرشوط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين قيام أب يدعى "ع"، مدمن شابو، باحتجاز ابنته "أ.ع"، تبلغ من العمر 7 أعوام، وتعذيبها داخل المنزل بدائرة مركز فرشوط، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.