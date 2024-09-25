بسبب شكاوى المستهلكين.. تفاصيل استقبال رئيس "حماية المستهلك" الرئيس التنفيذي لـ"القومي للاتصالات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ، بمقر الجهاز، في حضور أحمد شعبان، رئيس قطاع شكاوى الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، وشريف جمعة المكتب الفني لرئيس الجهاز، ومن جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق، والمهندس وسام صديق، رئيس قطاع المكتب الفني.

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، والتي تُعد تجسيدًا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، لا سيما في ما يتعلق بوضع آليات عمل من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز على محاور عدة، ضبط الأسواق وأسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوى المواطنين، والتوعية، وفي ما يتعلق بحل شكاوى المواطنين يتلقى الجهاز العديد من شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول، وبيننا تعاون عظيم في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحققنا سويًّا نسب إنجاز عالية في الشكاوى الواردة من المواطنين.

وأشار المهندس محمد شمروخ، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك؛ خصوصًا في ما يتعلق بشكاوى المستخدمين، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وحوكمة آليات العمل، بما يهدف إلى خُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة كل الخدمات المُقدمة للمواطنين، منوهًا بأننا الآن بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، في ما يتعلق بنظام الشكاوى الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس، وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوى المواطنين.

وأوضح شمروخ إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في ما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم؛ مما يسهم في تقليل الشكاوى الواردة لكلا الجهازين .

وأشار السجيني إلى أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازَين للعمل في الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها:

- تبادل المعلومات بين الطرفَين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

- تنسيق التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوى المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوى بين الجانبين، وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.

وأعرب المهندس محمد شمروخ، عن عظيم امتنانه لرئيس جهاز حماية المستهلك، على حُسن الاستقبال والتنسيق والتعاون المشترك بين الجهازين، مؤكدًا مواجهة كل الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب السجيني عن سعادته وتقديره للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على هذه الزيارة، مؤكداً تسخير كل جهود وإمكانات الجهازَين للعمل على ملف شكاوى المستخدمين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفَين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.