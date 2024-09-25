الحكومة: ما فعلناه في ملف الصرف الصحي في 10 سنوات إنجازا كبيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة مياه الشرب على أعلى قدر من السلامة والمأمونية، ونمتلك 3050 محطة مياه شرب على مستوى الجمهورية، ونسبة تغطية مياه الشرب في مصر 99 % لديهم شبكات ووصلات لمياه الشرب في منازلهم.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، طب الباقي بيكون إيه؟.. مناطق متطرفة بعيدة جدًا، ومناطق غير مخططة وعشوائية اتبنت، ويضطروا أحيانًا إلى اللجوء إلى البير أو المكنة علشان يطلع مياه.

وتابع رئيس الحكومة: كل هذه المحطات يتم الرقابة والمتابعة عليها بشكل دائم، وشبكة الصرف الصحي هي شبكة منفصلة تمامًا عن مياه الشرب.

وأكمل رئيس مجلس الوزراء: عام 2014 كانت نسبة تغطية القرى في مصر لا تزيد عن 10 أو 12 %، واليوم تجاوزنا الـ65 % والباقي مع نهاية حياة كريمة سنكون نجحنا بأن يكون كل الريف المصري وصل له صرف صحي، وقطعنا طريقا طويلا ليس سهلًا أن ننتهي منه في وقت قصير، ولكن ما حدث في 10 سنوات هو إنجاز كبير وكان مطلبا شعبيا.

كما أكمل: بعض المشكلات تحدث نتيجة لإن بعض القرى لا يوجد بها خدمة الصرف الصحي وتحدث بها مشكلة نتيجة لذلك، وأسوان خدمة

الصرف الصحي بها غطت أكثر من 100 قرية وكل المتبقي بها عدد محدود، وستكون انتهت قبل نهاية المرحلة الثانية من حياة كريمة.