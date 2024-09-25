الكرملين: من المستحيل إجبار روسيا على السلام

ياسر رشاد - القاهرة - وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء دعوة الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لإجبار روسيا على السلام بأنها "خطأ فادح".. قائلا: "إن هذا يعد وهما وستكون له حتما عواقب على كييف".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية عن بيسكوف قوله: "إن روسيا تعارض بشكل قاطع تطبيق المعايير المزدوجة في تفسير القانون الدولي".. مشددا على أن روسيا تتصرف في امتثال صارم لجميع مبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك الدفاع عن مصالحها المشروعة.

ولفت بيسكوف إلى أنه في الظروف الحالية، من المستحيل الحديث عن الأمن الاستراتيجي دون أخذ عوامل جديدة في الاعتبار ودون النظر إلى جميع العوامل معًا بما في ذلك الإمكانات النووية الأوروبية وما إلى ذلك، وهذا كله يحتاج إلى مناقشته معًا.

زيلينسكي يبحث مع أردوغان مشاركة تركيا في جهود إعمار أوكرانيا

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سبل تنفيذ "صيغة السلام"، فضلا عن مشاركة الشركات التركية في جهود إعمار أوكرانيا.

وذكر مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء، أنه "تم منح اهتمام خاص لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الثنائي، فضلا عن إشراك تركيا والشركات التركية في إعمار أوكرانيا".

وبحسب البيان، ناقش الرئيسان الأوكراني والتركي "بالتفصيل تنفيذ صيغة السلام، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود و"الدور الرئيسي" لتركيا في تنفيذ النقطة ذات الصلة بالصيغة المتعلقة بالأمن الغذائي".

وكان الرئيس الأوكراني قد ناقش في وقت سابق مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، قضايا التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك الإنتاج المشترك للطائرات بدون طيار وتبادل الخبرات في المجال ذي الصلة، وفقا للوكالة الأوكرانية.