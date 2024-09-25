على هامش اجتماعات الأمم المتحدة..رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر رئيس COP28

ياسر رشاد - القاهرة - شكرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28 ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، داعية إلى الحفاظ على روح مؤتمر الأطراف COP28، الذي خلص إلى "اتفاق الإمارات".

هامش قمة الطاقة المتجددة في نيويورك

جاء ذلك بعد لقاءها رئيس مؤتمر COP28، على هامش قمة الطاقة المتجددة التي انطلقت في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة الأوروبية على حسابها على منصة "إكس": "مرة أخرى، شكرت الدكتور سلطان الجابر على استضافة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادته نحو تحقيق إنجازات كبيرة".

وأضافت "دعونا نحافظ على روح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين".

وتعد قمة الطاقة المتجددة، وهي أول قمة رفيعة المستوى لتعزيز جهود زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وكان قد قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، خلال كلمته أمام القمة العالمية للطاقة المتجددة، التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه تحرص رئاسة COP28 على تطوير التعاون مع جميع الشركاء للاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، أن العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار الحالي في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات خلال الأعوام الستة المقبلة للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 11.000 جيجاواط لضمان الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد خلف الرَكب، موضحًا هذه الزيادة تعد من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، داعياً العالم إلى تنفيذ هذا الاتفاق وأوضح أن القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة زادت ثماني مرات في السنوات العشرين الماضية، بالتزامن مع انخفاض تكاليفها بأكثر من 80% حيث أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية أقل من أي مصدر آخر للطاقة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة "تاريخية" لكنها لا تتم بالسرعة المطلوبة.