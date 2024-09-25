النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت محيط مستشفى النبطية الحكومي ووقوع اضرار في المستشفى

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن غارة اسرائيلية استهدفت محيط مستشفى النبطية الحكومي مما ادى الى وقوع اضرار في المستشفى. وأعلن الجيش الاسرائيلي أن "سلاح الجو يشن الآن غارات على منطقة النبطية بجنوب لبنان".

