افادت معلومات للـLBCI، بأن "مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو لم يكن موجودًا في المنزل المستهدف في المعيصرة، وهو أصلًا ليس صاحب المنزل بل يعود إلى إبن شقيقه".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: الشيخ عمرو لم يكن موجودًا في المنزل المستهدف في المعيصرة وهو أصلًا ليس صاحب المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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