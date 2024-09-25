نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن " القيادة المرنة لحزب الله وشبكة أنفاقه وترسانة أسلحته تساعده على الصمود أمام إسرائيل". وافادت المصادر بأن "قدرة حزب الله على التواصل مدعومة بشبكة هاتفية ثابتة مخصصة وأجهزة أخرى"، لافتة الى أن "حزب الله كان يجلب الصواريخ إلى لبنان بوتيرة سريعة تحسبا لصراع مديد ويسعى لتجنب حرب شاملة".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مصادر مطلعة: القيادة المرنة لحزب الله وشبكة أنفاقه وترسانة أسلحته تساعده على الصمود أمام إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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