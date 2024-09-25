الإطفاء الإسرائيلي: 7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة في صفد جراء سقوط صواريخ من لبنان

اعلن الإطفاء الإسرائيلي، أن "7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة في صفد جراء سقوط صواريخ من لبنان".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه صفد.