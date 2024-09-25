شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة في الشئون الدولية: على المجتمع الدولي التحرك ضد العدوان الإسرائيلي في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، الخبيرة في الشئون الدولية ورئيس المركز الفرنسي للدراسات الدولية ، إنه من المؤسف أن توسع إسرائيل دائرة الصراع بعد عام من تدمير غزة منذ أكتوبر الماضي، ثم اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، لافتة أن التصرفات الإسرائيلية غير المسئولة تٌهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.

وأضافت الخبيرة في الشئون الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أمد الصراع واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية بجانب مجرد ضربات في جنوب لبنان وهو وضع خطير قد ينذر بتدخل أطراف دولية أخرى ويهدد كامل الأراضي اللبنانية في ظل أزمتها الاقتصادية الحالية.

وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي على لبنان، وما نجم عنه العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية من مقتل وإصابة المئات من الشعب اللبناني، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها، موضحة أن أن استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتوسيع دائرة النزاع إلى جبهات أخرى يهدد المنطقة بحرب شاملة تقوض السلام والاستقرار.

وأوضحت أنه لابد على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر، والذي يستهدف اللبنانيين من ناحية والفلسطينيين من ناحية أخرى، وأنه لابد من ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة إجراءات حازمة تجاه إسرائيل، التي لا زالت مستمرة في تحديها للقرارات الدولية وتتصرف كأنها دولة فوق القانون