شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعدل استراتيجية إدارة الديون.. وخفض حساب الكشف علي المحسوب بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها العمل علي تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي.

يأتي ذلك في إطار الرؤية الشاملة التي أقرتها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027)، ضمانا للانضباط المالي، من خلال سياسات محددة لضبط الإيرادات والنفقات، وتشمل هذه السياسات تحديد حد أدنى للإيرادات الضريبية لضمان استدامة المالية العامة وتفادي العجز المالي.

وفي هذا الصدد، تشير الحكومة إلي أنها ستعمل علي زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، ومن خلال خفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيا إلى ما دون الحد القانوني.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.