شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب الأفضل أفريقياً بمجال "التميز في إدارة طوارئ المطارات" والان مع تفاصيل الخبر

حققت الشركة القابضة للمطارات، إنجازاً دولياً جديداً بفوز مطار برج العرب بجائزة السلامة في إدارة طوارئ المطارات بمرونة فئة مطارات الحركة الجوية من (الفئة الثالثة).

تسلم الجائزة لكابتن خالد الألفي مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط ممثلاً عن الشركة، وذلك على هامش الجمعية العمومية السنوية الثالثة والثلاثين للمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا والمؤتمر المصاحب له والذي أقيم بمدينة جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا في الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن مطار جوليوس نيريري الدولي، تنزانيا قد فاز بالمركز الأول في فئة مطارات الحركة الجوية أكثر من 50000 حركة جوية (الفئة الأولى) وفاز مطار السير سيووساجر رامغولام الدولي، موريشيوس في فئة المطارات من 20000 إلى 50000 حركة جوية (الفئة الثانية) ومطار كورهوغو، كوت ديفوار أقل من 10000 حركة جوية (الفئة الرابعة) وتسلط جوائز السلامة الضوء على التزام وتفاني المطارات الفائزة في ضمان السلامة والمرونة في كافة عملياتها.

وأشاد المجلس الدولي للمطارات بجهود المطارات الفائزة في وضع معايير عالية لإدارة الطوارئ في المطارات في جميع أنحاء قارة إفريقيا.



