شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تنعي الإعلامي أيمن يوسف: رحل بعد مسيرة من العطاء المخلص والان مع تفاصيل الخبر

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الخلوق أيمن يوسف الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، مضيفة أن المذيع الراحل قدم العديد من البرامج المتميزة والمتنوعة على شاشة التليفزيون المصري من برامج دينية وتراثية ووطنية.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل وأن يلهمهم الصبر والسلوان ولجميع أسرة العمل الإعلامي داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.