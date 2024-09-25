شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يهنئ سفير الصين بالقاهرة باليوم الوطني الـ 75 والان مع تفاصيل الخبر

استقبل لياو ليتشيانج، سفير الصين في القاهرة، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وحاتم رسلان، عضو الهيئة العليا للحزب وعلي عبد الودود مقرر لجنة العلاقات الخارجية، خلال احتفالية اليوم الوطني الصيني.

وقدم الدكتور عبد السند يمامة والوفد المرافق له التهاني لسفير الصين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 75 على تأسيس جمهورية الصين.

وأشاد الدكتور عبد السند بعمق العلاقات التي تربط مصر والصين وكذلك الحزبين الوفد والشيوعي الصيني مؤكدا على ضرورة توطيد التواصل.

ومن جانبه أشار سفير الصين إلى أن بلاده تمضي قدما في المزيد من التعاون مع مصر وكافة الدول العربية والأفريقية.

كما قدم سفير الصين الشكر للدكتور عبد السند والوفد المرافق له لتلبيتهم الدعوة لحضور اليوم الوطني متمنيا لحزب الوفد المزيد من التقدم