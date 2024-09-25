شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة حياة خطاب: استضافة مصر للمنتدى الحضرى يؤكد مكانتها وريادتها الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12" نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات"، يؤكد مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية والثقة في إمكانياتها القوية.

وأكدت خطاب، أن المنتدى الحضري العالمي يعد من أكثر الموضوعات والأحداث ذي الأهمية على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى سبق وأن استضافته مصر بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن استضافة مصر لهذا المنتدى دليلا واضحا على قوة مصر وما تتمتع به من أمان ونهضة عمرانية شاملة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشارت خطاب إلى أن باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.



