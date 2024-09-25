شكرا لقرائتكم خبر عن نائبه: مشاركة منتدى شباب العالم في قمه المستقبل فرصة هامة للتواصل مع كبار صانعي القرار والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن منتدى شباب العالم هو منصة فعالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار، قائلة إن مشاركة منتدى شباب العالم، في قمة المستقبل بنيويورك، تأتي تتويجًا للجهود التي نجح المنتدى في تحقيقها على مدار النسخ الماضية في تعزيز التواصل مع الشباب في مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن أن المشاركة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لدور الشباب في صنع القرارات على المستوى الدولي وجعلهم أداة فاعلة في بناء المجتمعات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن المشاركة في قمه المستقبل تعد فرصة هامة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه يعكس تقديرا دوليا لدور المنتدى الذى يعقد تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، فى تمكين الشباب وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية.

وأضافت النائبة مايسة عطوة بأنه تمثل مشاركة منتدى شباب العالم فى قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب فى مواجهة التحديات العالمية الكبرى، بما يشمل الأمن والسلام الدوليين، والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، كما تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولى لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.

وقالت"عطوة" أن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية رائدة لتمكين الشباب من جميع أنحاء العالم، ويسهم فى تعزيز الحوار والتواصل بين الأجيال وتمكين الشباب من المشاركة فى صنع القرار، مشيدة بمجهودات القيادة السياسية في دعم وتخفيز قدراتهم ومهاراتهم، ودعم تطلعاتهم المستقبلية فى مختلف المجالات.