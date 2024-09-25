شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل يؤكد ثقة القيادة السياسية فى شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، مشاركة منتدى شباب العالم في "قمة المستقبل" التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تأكيداً على الدور الفعال الذي يلعبه الشباب المصري في المحافل الدولية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية.

وأوضح نويصر، أن قمة المستقبل تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، مثل التغير المناخي، الفجوات الاقتصادية، وتحديات التكنولوجيا والابتكار.

وأضاف النائب، أن المشاركة في هذه القمة تمثل فرصة هامة لشباب العالم، ولا سيما شباب مصر، للمساهمة في صياغة الرؤى والسياسات العالمية التي تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ،لافتا إلى أن القمة تركز على بناء مستقبل مشترك ومستدام للجميع، من خلال تطوير آليات جديدة للتعاون الدولي في مواجهة الأزمات المتزايدة، وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن من بين الأهداف المهمة للقمة دعم الابتكار والتكنولوجيا بوصفهما أدوات رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاقتصادية والتقليل من الفجوات بين الدول المتقدمة والنامية، والمشاركة الفعالة للشباب المصري في قمة المستقبل تعكس التزام الدولة المصرية بدعم القضايا الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تمكين الشباب هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر والعالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم الذي يمثل منصة حوارية عالمية تحت رعاية الدولة المصرية، يعزز من دور الشباب في تقديم رؤى وحلول مبتكرة للتحديات العالمية، وذلك من خلال تقديم تجارب شبابية ملهمة ومبادرات عملية لدعم التنمية المستدامة.