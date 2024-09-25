شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: استضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى يؤكد مكانتها الدولية المميزة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم الخبير الاقتصادي، استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، والذي يعد أحد أهم الفعاليات العالمية المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة، وذلك بحضور آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم، بما فيهم ممثلون عن الحكومات الإقليمية والدولية، والشركات، وقادة المجتمع المحلي، ومخططو المدن، والمجتمع المدني.

وقال غنيم، في تصريحات صحفية له، إن مصر هي أول دولة أفريقية تستضيف هذا المنتدى منذ 20 عامًا، مما يؤكد على المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر في القارة السمراء وعلى الساحة الدولية.

وأوضح النائب الأول لرئيس رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الحدث يعد فرصة هامة لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال التنمية الحضرية، ومشاركتها الرؤية الطموحة لتطوير المدن وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار غنيم إلى أن المنتدى سيشهد تنظيم أكثر من 500 فعالية ومعرض، مما يجعله منصة شاملة للتفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين حول أهم القضايا المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام.

وتابع الدكتور السعيد غنيم أن هذه الفعاليات ستكون فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع سياسات وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات الحضرية حول العالم.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن استضافة هذا المنتدى يعكس التزام مصر بدورها الريادي في دعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر سيسهم في تعزيز الحوار العالمي حول كيفية تحسين التخطيط الحضري ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير سبل العيش المستدامة للمواطنين.