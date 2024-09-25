شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشاركة منتدى الشباب بقمة المستقبل تعكس الالتزام بتعزيز العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب نادر الخبيرى عضو مجلس النواب، بالدور الفعال الذي يلعبه منتدى شباب العالم في تعزيز جهود التنمية المستدامة، باعتباره منصة دولية تجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم لطرح حلول إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم.

وقال الخبيرى في تصريحات له، إن المنتدى الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد مثالاً حياً على إيمان الدولة المصرية بقدرات الشباب ودورهم المحوري في بناء مستقبل أفضل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تعكس التزام مصر بتعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف، خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تلقي بظلالها على الدول النامية.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن قمة المستقبل توفر منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين قادة العالم والشباب، مما يساهم في رسم خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أن مصر ترحب بعقد هذه القمة كخطوة أساسية لتعزيز الشراكات الدولية وبناء حوار مثمر بين الدول حول قضايا التنمية، مشددا على أن الدول النامية، بما في ذلك مصر، بحاجة ماسة إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات البيئية والصحية التي تواجه العالم.

واختتم عضو مجلس النواب،" تعزيز التعاون الدولي من خلال مثل هذه القمم يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطوير، ويؤكد على ضرورة تكاتف الجهود العالمية لتحقيق مستقبل مشترك يتسم بالسلام والتنمية للجميع".

