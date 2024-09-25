شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تحتفى بمشاركة خريجاتها فى "قمة المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة خريجاتها سارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم، و ندى أمين عضو اللجنة المنظمة للمنتدى في "قمة المستقبل" تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد اعتماد مشاركة منتدى شباب العالم في القمة، والذي نجح في احتلال مكانة مرموقة عالميًا بين المنصات الشبابية ذات التأثير العالمي.

أولت الدولة المصرية منذ عام 2014 اهتمامًا خاصًا بملف الشباب وتمكينهم، وكان من أبرز إنجازات هذا الملف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وما انبثق عنه من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم وغيرها من الكيانات الشبابية. وقد تحول هذا التوجه في السنوات اللاحقة إلى توجه عالمي اقتدت به العديد من الدول في المنطقة والعالم فيما يتعلق بتأهيل الشباب وتمكينهم.

ينظم المنتدى في جميع نسخه السابقة بأيدي وخبرات شبابية من أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتحت رعايتها، الذين نجحوا في تحويله إلى منصة ذات تأثير إقليمي وعالمي.