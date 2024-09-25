الجنايات تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.