الداخلية تداهم 3 مخازن سجائر حجبها تُجار عن الأسواق في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 200 ألف عبوة سجائر متنوعة الأنواع، تم تخزينها بغرض حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عن قيام مالك محل غير مرخص لتجارة السجائر في طنطا بتخزين كميات كبيرة من السجائر داخل ثلاثة مخازن، وامتنع عن بيعها بغرض رفع الأسعار.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط الشخص وبحوزته 203350 عبوة سجائر. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.