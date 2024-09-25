بقصد حجبها.. ضبط 38 ألف علبة سجائر بحوزة 3 أشخاص بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط تشكيل عصابي ضم سائق وعاملين مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا، حال تواجدهم بسيارة داخل مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهم 38000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بغرض حجبها واحتكارها لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدي لمحاولات رفع الأسعار، والرقابة على السلع المدعمة بالتصدي للاتجار فيها.