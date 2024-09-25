وزير الأشغال اللبناني: مطار رفيق الحريري مستمر في العمل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية، أن العمل بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر وحركة الطيران تسير بشكل منتظم، ويجري العمل بالمطار على قدم وساق من قبل العاملين وشركات الطيران وشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وقال وزير الأشغال اللبناني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "إن العمل بالمطار مستمر ، ولكن بعض شركات طيران عربية وإقليمية وأجنبية علقت بعض رحلاتها بشكل مؤقت بناء على معطيات من شركات التأمين"، لافتا إلى أن شركة طيران الشرق الأوسط قد تسير رحلات إضافية حتى يتمكن جميع اللبنانيين من العودة إلى لبنان أو السفر منها.

وأوضح أن كل وزارة من وزارات الحكومة اللبنانية معنية بنوع معين من المساعدات، فالمساعدات الطبية تابعة لوزارة الصحة والمساعدات الإنسانية تابعة للجنة الطوارىء بالهيئة العليا للإغاثة، والطائرات العسكرية يتم التنسيق حولها مع الجيش اللبناني والذي ينسق بدروه مع الطيران المدني، وتقوم المؤسسات والدول المستوفية للشروط القانونية بالنزول لمطار بيروت لإجلاء الجرحى.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الأخير، استهدف العدو الإسرائيلي المدنيين من الأطفال والنساء والرجال العزل، وخلال أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 550 شهيدا مدنيا بينهم على الأقل 50 طفلا، وأكثر من ألفي جريح من المدنيين بالمجمعات السكنية.

وقال وزير الأشغال العامة اللبناني، إن الخطر الإسرائيلي ليس وليد اليوم على الطيران المدني اللبناني، حيث إنه تم عمل إحصاء مع الجيش اللبناني خلال آخر 10 سنوات منذ 2013 وحتى 2023، ووجدنا معدل الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبناني حوالي ألف مرة بشكل سنوي.

وأضاف حمية أن لبنان تشهد أزمة على مستوى قطاع الطيران اللبناني أو منطقة شرق المتوسط، بسبب قيام العدو الإسرائيلي بالتشويش على أجهزة الـ "جي بي إس" للطائرات، فضلا عن الخرق الجوي المستمر للأجواء اللبنانية.

وتابع :إنه منذ نشأة هذا الكيان الصهيوني من حوالي 75 عامًا ونحن في حذر مستمر وقلق دائم"، مضيفًا أن الطيران المدني اللبناني لديه خط نقل جوي معتمد من المنظمات العالمية الأيكو وهي أجواء مرسومة فوق الأجواء اللبنانية مقررة من المنظمة الدولية للطيران المدني ومعتمد على البروتوكول والمعايير المعتمدة دوليا بعملية السماح للطائرات والإقلاع من مطارات في بيروت والهبوط في مطارات الاتحاد الدولي.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية من أجهزة البيجر من حوالي أسبوع وتم منعة استخدامها في جميع المطارات.