ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ميانمار إلى 419 شخصًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ميانمار، جراء إعصار “ياجي”، إلى 419 شخصًا, في تسعة أقاليم.

وذكرت الحكومة العسكرية في ميانمار أن الفياضانات الأخيرة الناتجة عن الإعصار والموسم المطير الجنوبي الغربي طالت أكثر من 14 ألف شخص في 54 بلدة.

وقدّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الفيضانات ألحقت أضرارًا بنحو 890 ألف شخص، مع صعوبة الوصول إلى الخليج 365 المتضررة.

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