رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية تنفيذ القرار الأممي بإنهاء الاحتلال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ووزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، ووزيرة خارجية السويد ماريا مالمار ستينرجارد، كل على حدة.

واستعرض مصطفى خلال الاجتماعات، دفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصعيد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات وضمان وصولها لكافة أرجاء القطاع لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، إضافة إلى دعم المساعي من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين فلسطين مع تلك الدول، داعيًا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للمسارعة والاعتراف من أجل دعم حل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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