اغتيال قائد منظومة صواريخ حزب الله في غارة إسرائيلية بالقرب من بيروت

الشارقة - اميمة ياسر - نعى "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأربعاء القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" الذي أعلنت إسرائيل اغتياله يوم الثلاثاء.

وقال الحزب في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف المقاومة الإسلامية المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى"".

وأفاد الحزب بأن قبيسي (مواليد عام 1962) من بلدة زبدين في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء تصفية قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله إبراهيم محمد قبيسي.

وقال الجيش في بيان "إن طائرات حربية وبتوجيه من هيئة الاستخبارات هاجمت الضاحية الجنوبية لبيروت وقضت على إبراهيم محمد قبيسي.

وأضاف أنه في وقت الغارة كان قبيسي برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في حزب الله.

والقبيسي مسؤول عن وحدات الصواريخ المختلفة في حزب الله ومن ضمنها وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة.

وعلى مدار السنوات وخلال الحرب كان مسؤولا عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وتمتع بخبرة خاصة ومركزية في مجال الصواريخ وكان مقربا لكبار قادة القيادة العسكرية في حزب الله.

انضم القبيسي إلى حزب الله في الثمانينيات وتولى مهام عسكرية مركزية فيه ومن ضمنها مسؤول منظومة العمليات في جنوب لبنان وقائد وحدة بدر في جبهة الجنوب.

كما أشرف على مخططات عديدة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار اليومين على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات مكثفة من حزب الله.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان.