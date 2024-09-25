افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن أن "الطيران الاسرائيلي جدد الغارات قرب بعلبك على النبي شيت والخضر والخريبة والجرد". كما افاد عن "غارات على اللبوه العين النبي عثمان في البقاع الشمالي، والطيبة والنحلة وجرود بريتال

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطيران الاسرائيلي جدد الغارات على منطقة البقاع مستهدفا بلدة جرود وريتال ومنطقة النبي شيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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