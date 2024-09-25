مدعي عام في نيويورك يطلق النار على نفسه أثناء القبض عليه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أكدت مصادر أميركية أن قاضياً متقاعداً، ومدعي عام سابق في شمال نيويورك أطلق النار على نفسه صباح الثلاثاء في تبادل لإطلاق النار مع رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين حاولوا القبض عليه بتهم تتعلق بالرشوة والفساد.

وذكرت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة "واشنطن بوست" أن ستيوارت روزنواسر، المتورط في فضيحة رشوة فيدرالية، أطلق النار على عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما اقتربوا من منزله في مقاطعة أورانج قبل وفاته منتحرا باطلاق النار على نفسه.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إن الوكالة تراجع الحادث، مشيرا إلى أنه قيد التحقيق من قبل قسم التفتيش، كما هو الحال عادة في عمليات إطلاق النار، وجاء في البيان "نظرا لأن التحقيقات مستمرة، فليس لدينا المزيد من التفاصيل لتقديمها في الوقت الراهن".

ويأتي تبادل إطلاق النار بعد يوم واحد من تصويت هيئة محلفين اتحادية كبرى على توجيه الاتهام إلى روزنواسر بتهمة تلقي 63 ألف دولار كرشاوى لتزوير قضية نيابة عن صديق قديم ادعى أنه تعرض للاختلاس من قبل أقارب.