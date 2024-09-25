حزب الله يعترف بمقتل قبيسي وينشر صورته للمرة الأولى

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أكد "حزب الله" اللبناني الأربعاء مقتل القيادي بالجماعة إبراهيم قبيسي قائد منظومة الصواريخ، وقال الحزب في بيان إن قبيسي وهو من مواليد 1962 جنوب لبنان، قتل في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، القضاء على قبيسي، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

وذكر الجيش في بيان: "هاجمت طائرات حربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت وقضت على المدعو إبراهيم محمد قبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

من هو قبيسي؟

قاد القبيسي مختلف وحدات الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله، بما في ذلك وحدة الصواريخ الموجهة بدقة، بحسب الجيش.

على مر السنين وأثناء الحرب، كان مسؤولا عن عمليات الإطلاق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إن القبيسي كان مصدرا مركزيا للمعرفة في مجال الصواريخ، وكان قريبا من القيادة العسكرية العليا لحزب الله.

وأشار مصدر في الجيش الإسرائيلي إلى إنه انضم إلى حزب الله في الثمانينيات، وخدم في العديد من الأدوار المهمة الأخرى، بما في ذلك منصب رفيع في قسم عمليات الحزب ورئيس فرقة بدر الإقليمية.

وأضافت أن القبيسي خطط أيضا لعملية الاختطاف التي قام بها حزب الله في جبل دوف في عام 2000، والتي قُتل فيها واختطف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الرقيب بنيامين أبراهام، والرقيب عدي أفيتان، والرقيب عمر ساويد. وأعيدت جثثهم في تبادل للأسرى في عام 2004.

وكانت الضربة في الضاحية، وهي معقل لحزب الله، الهجوم الإسرائيلي الخامس على بيروت خلال الحرب. وقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في الغارة وأصيب 15 آخرون، بحسب مسؤولي الصحة اللبنانيين. وقال مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس إن غارة إسرائيلية استهدفت طابقين في مبنى سكني