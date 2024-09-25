رئيسة الوزراء الإيطالية تحث إسرائيل على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - حثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إسرائيل على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، معربة عن دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة.

جاء ذلك في خطاب ميلوني خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وجددت ميلوني في خطابها دعم إيطاليا لأوكرانيا ودعت المجتمع الدولي أيضا إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي للاتجار بالبشر.

وقالت ميلوني: "نطلب من إسرائيل احترام القانون الدولي، وحماية السكان المدنيين...".

كما أعربت ميلوني عن دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة، ودعت إلى وقف إطلاق النار في غزة دون مزيد من التأخير والإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين.

وأكدت: "لا يمكننا أن نشاهد مآسي مثل تلك التي حدثت في الأيام القليلة الماضية في جنوب وشرق لبنان، بمشاركة مدنيين عاجزين بما في ذلك العديد من الأطفال".

وتحدثت ميلوني كذلك عن حرب روسيا في أوكرانيا، محذرة من أنه "لا يمكننا أن نتجاهل حق أوكرانيا في الدفاع عن حدودها وسيادتها وحريتها".

ثم سلطت رئيسة الوزراء الإيطالية الضوء في كلمتها على الحاجة إلى "إعلان حرب عالمية على المتاجرين بالبشر".

وقالت: "أنا سعيدة لأن هذا النداء لم يتم تجاهله، وأنه في المقام الأول، على مستوى مجموعة الدول السبع، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء تنسيق دولي لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية"، مضيفة أنه يتعين القيام بالمزيد.

كما تحدثت ميلوني عن مواضيع أخرى، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنه لا يمكن تنفيذ ذلك دون احترام "مبادئ المساواة والديمقراطية.

بريطانيا تحث رعاياها في لبنان على المغادرة فورًا

حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرعايا البريطانيين في لبنان على "المغادرة فورًا" مع تكثيف إسرائيل لحملتها الجوية ضد حزب الله.

وقال ستارمر في حديثه على متن رحلة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "الرسالة الأكثر أهمية مني للمواطنين البريطانيين في لبنان هي المغادرة فورًا. من المهم أن نكون واضحين حقًا: الآن هو الوقت المناسب للمغادرة".

يأتي هذا في الوقت الذي يتم فيه إرسال مئات الجنود البريطانيين إلى قبرص للتحضير لإجلاء محتمل للبريطانيين من لبنان، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويتم نشر حوالي 700 جندي بشكل وشيك لمساعدة مئات من أولئك الموجودين بالفعل في قبرص والذين ينتظرون مساعدة المواطنين البريطانيين العالقين. ويخشى مسؤولو الحكومة البريطانية من أن يكون هناك أكثر من 10 آلاف مواطن بريطاني لا يزالون في لبنان.