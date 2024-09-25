الدفاع المدني: انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الغبيري والحصيلة النهائية 6 شهداء و15 جريحاً

اعلن الدفاع المدني أن "فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، قرابة الساعة 3:00 من فجر اليوم الواقع في 25-9-2024 من انهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الغبيري، حيث سقطت ثلاث طبقات من مبنى سكني إثر غارة إسرائيلية استهدفته قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس".

واشار الى ان "عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف استمرت منذ الأمس واستمرت طيلة الليل الى أن تم العثور على كافة المفقودين لتبلغ الحصيلة النهائية 6 شهداء و15 جريحاً تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة".