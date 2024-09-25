"الأونروا": نواجه مأساة ثلاثية منذ أن بدأت إسرائيل تشن غارات كثيفة على لبنان

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أن "المنظمة باتت تواجه مأساة ثلاثية منذ أن بدأت إسرائيل تشن غارات كثيفة على لبنان".

وأشار في حديث إلى وكالة "فرانس برس" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن "الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها لبنان منذ الاثنين جعلت من هذا البلد منطقة عمليات نشطة ثالثة تضاف إلى منطقتي غزة والضفة".

ولفت الى ان "لدينا أصلا غزة، ولدينا أصلا الضفة الغربية، لذلك لدينا مسرحان للعمليات أصبحا خطوطا أمامية نشطة، والآن لدينا أيضا لبنان. هذا يعني أن ثلاث مناطق عمليات ستصبح حالات طوارئ إنسانية"، واصفا الوضع بأنه "مأساة ثلاثية".

وأكد أن "الخوف هو أننا نتجه نحو حرب شاملة. هناك قلق آخر يتمثل في أن تصبح أجزاء من لبنان مثل غزة"، معربا عن "أسفه لأن وكالته التي تعاني أصلا عجزًا ماليًا حادًا باتت بفعل التصعيد الراهن بين إسرائيل و"حزب الله" ترزح تحت ضغوط إضافية".