اعلن الجيش الإسرائيلي، "اعتراض طائرة مسيرة جنوب بحيرة طبريا اخترقت الأجواء الإسرائيلية عبر سوريا دون وقوع إصابات". كما افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "مليشيات عراقية أطلقت 3 مسيرات نحو إسرائيل منذ الليلة الماضية".

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