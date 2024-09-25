وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض نحو 10 صواريخ في حيفا ومنطقة الكريوت

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اعتراض نحو 10 صواريخ في حيفا ومنطقة الكريوت. واعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في عدة بلدات جنوب حيفا.

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