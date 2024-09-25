ترامب: هناك تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران والجيش الأميركي بأكمله يراقب وينتظر

اشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الى أنّ "هناك تهديدات كبيرة على حياته من قبل إيران".

ولفت الى ان "تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران. الجيش الأميركي بأكمله يراقب وينتظر". وأضاف "لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح، لكنها ستحاول مجدّدا... أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر ممّا سبق لي أن رأيت".

وفي وقت سابق، اعلنت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أن مسؤولين في المخابرات قدموا له إفادة أمس عن تهديدات إيرانية لاغتياله.

واكدت الحملة في بيان انه "إطلع مكتب مدير المخابرات الوطنية الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على تهديدات حقيقية ومحددة من إيران لاغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

ونفت إيران في السابق مزاعم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الأميركية.