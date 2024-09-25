التصعيد مستمر.. غارات جوية إسرائيلية عنيفة على بعلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال إعلام تابع لحزب الله اللبناني، إن هناك غارات إسرائيلية عنيفة على بعلبك، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار اليومين على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات مكثفة من حزب الله.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان.