إبراهيم قبيسي محط اهتمام العرب بعد اغتياله على يد الاحتلال..أبرز المعلومات عنه

ياسر رشاد - القاهرة - إبراهيم قبيسي حزب الله، و إبراهيم قبيسي، هكذا بحث الملايين من العرب خلال الساعات الأخيرة للتعرف على تفاصيل قتل أحد قيادات حزب الله المتخصصين في الصواريخ، والذي أعلن الكيان الصهيوني الإسرائيلي اغتياله مساء أمس.

إبراهيم محمد قبيس هو أحد القادات العسكرييين لجماعة حزب الله، والتي أعلنت فجر اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، اغتياله في غارة إسرائيلية استهدفت أمس الضاحية الجنوبية لبيروت.. وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

وبحسب السلطات اللبنانية، أدت الغارة أيضًا الى تدمير طابقين من مبنى في حي سكني مكتظ في منطقة الغبيري، في ضاحية بيروت الجنوبية، ومقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن مقاتلات سلاح الجو هاجمت ضاحية بيروت وقتلت إبراهيم قبيسي، قائد منظومة الصواريخ في منظمة حزب الله.

أبرز المعلومات عن إبراهيم قبيسي

ولد إبراهيم محمد قبيسي في بلدة زبدين في جنوب لبنان 1962، ولقبه الحاج أبو موسى.

وانضمّ إلى حزب الله في الثمانينات، وكان معروف بكفائته وخبرته الكبيرة في مجال الصواريخ، وتولى منصب قائد منظومة الصواريخ في حزب الله، كما أنه أشرف على العديد من عمليات الحزب ضد إسرائيل، أبرزها في محور الإقليم الذي تولى مسؤوليته بين عامي 1998 و2000.

وقال الجيش الإسرائيلي عن إبراهيم قبيسي، أنه كان يقود وحدات عسكرية عدة، بما في ذلك وحدة الصواريخ الموجّهة الدقيقة.

وتزامنت هذه الضربات على الضاحية الجنوبية مع غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف منذ صباح الإثنين مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت حتى الآن عن 558 قتيلا على الأقل وأكثر من 1800 جريح، بحسب وزارة الصح اللبنانية.

وتعتبر هذه أعلى حصيلة قتلى تشهدها لبنان في يوم واحد منذ نهاية الحرب الأهلية التي بدأت في العام 1975 وانتهت في 1990.

وقال مصدر مقرب من حزب الله يوم الإثنين إن الغارة استهدفت قائد جبهة جنوب لبنان في الحزب علي كركي، لكن الحزب أعلن لاحقا إن كركي "بخير" وانتقل إلى "مكان آمن".