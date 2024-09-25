وزير الخارجية الروسي: الأمم المتحدة لا تهتم بتوغل أوكرانيا في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - حرب روسيا و أوكرانيا.. مع اشتعال الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الأمم المتحدة تغض الطرف عن التجاوزات التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في توغلها في منطقة كورسك الروسية والذي بدأ الشهر الماضي.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الروسي حول حرب روسيا و أوكرانيا



ونقلت وكالة رويترز، أبرز تصريحات لافروف التي أدلى بها خلال مقابلته مع وكالة أنباء تاس الروسية، والتي كانت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ونشرت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، ومن أهم تصريحاته..

إن "الجماعات الإرهابية" الأوكرانية تستخدم أسلحة غربية لارتكاب أعمال عشوائية في كورسك.

القوات الأوكرانية يقصفون المنازل كل يوم، ويقصفون المؤسسات الاجتماعية، والمواطنين المسالمين أثناء تنقلهم بسياراتهم إلى أماكن أكثر أمنا.

لم نسمع أي تعليق من ممثلي الأمم المتحدة المسؤولين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك بالطبع الأمين العام، في إشارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

اتهمت أوكرانيا ومنظمات حقوق الإنسان روسيا بالقصف العشوائي للمدنيين وارتكاب فظائع أخرى منذ أن شنت غزوها الشامل لجارتها في فبراير 2022.

تقول كييف “عاصمة أوكرانيا” إنها تدافع عن نفسها ضد حرب على الطراز الإمبراطوري تهدف إلى محو هويتها الوطنية، وتصف روسيا تحركها بأنه عملية خاصة لحماية أمنها ضد الغرب المعادي.

حذر دول أوروبا الشرقية، حلفاء الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة والآن هم جزء من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، من أن زعماء الدول الغربية يزدرونهم.

هناك عددا متزايدا من الدول ترفض فكرة الدولار الأميركي كعملة مرجعية كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصفها في السابق بأنها "أصل عالمي"، والآن الناس يهربون من الدولار، أو في حالة أولئك الذين غرقوا في النظام بشكل عميق، يحاولون تدريجيا تقليل اعتمادهم عليه".

روسيا ترفض المحادثات بعد سوء الوضع في كورسك

يذكر أنه في أوائل أغسطس، عبرت القوات الأوكرانية الحدود إلى منطقة كورسك، حيث قال المسؤولون إنها سيطرت على مساحات كبيرة من الأراضي ونحو 100 مستوطنة.

وكانت القوات العسكرية الروسية قد أعلنت في الأسابيع الأخيرة أنها استعادت السيطرة على بعض تلك البلدات والقرى.

أما روسيا، التي قالت في وقت سابق إنها مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا إذا سحبت كييف قواتها من أربع مناطق ضمتها روسيا، فتقول الآن إنه لا يمكن إجراء محادثات في حين تظل القوات في كورسك.