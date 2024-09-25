غارة إسرائيلية جنوبي لبنان فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وكالة "سكاي نيوز عربية"، عن وقوع غارة إسرائيلية بين بلدتي الجية والسعديات جنوبي العاصمة اللبنانية، فجر الأربعاء.

وتحدثت مراسلتنا عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت على علو منخفض.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن انفجارات سمعت في بيروت.

قال مصدران أمنيان لرويترز إن الغارة الإسرائيلية ضربت بلدة الجية الساحلية اللبنانية للمرة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على بعد 75 كيلومترًا شمال الحدود مع ج.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن سيارات إسعاف توجهت إلى الجية، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مبنى سكني ووقوع إصابات

وأعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الثلاثاء أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله "يقترب من نصف مليون" نازح.

من جانبه، أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه الإثنين إلى 558 قتيلا، وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة تسجّل في يوم واحد منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.