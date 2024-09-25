الاحتلال يواصل عدوانه ويقتحم مخيم شعفاط

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

أصيب أربعة شبان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم بجروح حرجة، الليلة، في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في المخيم، وفتشت عدة منازل، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى يطا الحكومي بأن أربع إصابات وصلت إلى المستشفى من مخيم الفوار، إحداها حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، وباقي الإصابات في القدم والكتف والظهر، ووصفت بالمتوسطة والطفيفة.

وذكرت وزارة الصحة بأن الطواقم الطبية في مستشفى يطا الحكومي نجحت في إنعاش قلب المصاب، ولا يزال بحالة خطيرة.

وفي وقت سابق، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقهما في الخليل تعاملت مع إصابة حرجة لشاب (29 عاما) بالرصاص الحي بالصدر، وإصابة ثانية لشاب في الأطراف السفلية من مخيم الفوار، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.