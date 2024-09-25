أوقفوا هذه الوحشية وهذه الهمجية .. أردوغان يتهم مجلس الأمن الدولي بالفشل في وقف الحرب في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجلس الأمن الدولي بالفشل في منع حدوث "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.

وقال اردوغان خلال المناقشة العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء "ماذا تنتظرون لمنع الإبادة الجماعية في غزة وقول أوقفوا هذه الوحشية وهذه الهمجية؟".

وشبه الرئيس التركي مجددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا "مثلما أوقف تحالف الإنسانية هتلر قبل 70 عاما، يجب إيقاف نتنياهو وشبكة القتل التابعة له بواسطة تحالف الإنسانية".

وأشاد اردوغان بـ"حق المقاومة الشرعي" للفلسطينيين ودعا إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

ووصف اردوغان في الماضي حركة حماس بأنها "حركة تحرر"، وتقيم حكومته علاقات وثيقة مع الحركة المسلحة.

ويواصل الجيش الاسرائيلي حربه واسعة النطاق على قطاع غزة للشهر الـ 11 على التوالي عقب تنفيذ حماس هجوم عسكري مباغت على البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع وقتل واختطاف إسرائيليين في السابع من أكتوبر الماضى .